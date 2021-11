Tentato suicidio a Sicignano, ingerisce farmaci per farla finita: salvata in extremis

Tentato suicidio a Sicignano degli Alburni, ieri: una donna avrebbe provato a farla finita, ingerendo dei farmaci. I militari, allertati da un familiare, sono giunti sul posto, chiamando anche il 118: la donna si è accasciata dinanzi alla porta, all'arrivo dei carabinieri che le hanno prontamente praticato il massaggio cardiaco per rianimarla.

Il salvataggio

La donna, dunque, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che la hanno condotta in ospedale per le cure del caso. Salvata in extremis.