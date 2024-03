Tenta di lanciarsi tra le auto in Tangenziale: giovane salvata in extremis

Tensione, nella giornata di oggi, sulla Tangenziale di Salerno, all'altezza di Sala Abbagnano. Per cause da accertare, una giovane avrebbe tentato il suicidio lanciandosi tra le auto in corsa, secondo quanto riporta Salernonotizie.

Il salvataggio

Ad impedirle il tragico gesto, prima i suoi familiari e poi altri automobilisti: sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno tranquillizzato la donna, affidandola alle cure del Pronto Soccorso.