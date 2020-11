Tentato suicidio ad Altavilla: 37enne salvato in extremis

Dramma sfiorato ad Altavilla Silentina: i carabinieri hanno trovato un uomo di Eboli che si era impiccato, ma che era fortunatamente ancora vivo. A lanciare l'allarme, la moglie che aveva riferito ai militari dell'annuncio di suicidio da parte del marito.

L'intervento

Giunti nel casolare di Altavilla indicato dalla donna, i carabinieri lo hanno salvato in extremis. Accertamenti in corso per far luce sull'accaduto.