Precipita giù dal balcone, in via Leucosia: salvato in extremis

Dramma in via Leucosia, a Salerno. Tra le ore 21 e le 22 di venerdí sera, un uomo è precipitato giù da un balcone riportando gravi ferite.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118, con un'ambulanza medicalizzata della Croce Bianca. Si è proceduto alla stabilizzazione e al trasporto in codice rosso del paziente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'aragona. Presente anche la Polizia, per i rilievi del caso. Pare si sia trattato di un tentato suicidio: accertamenti in corso.