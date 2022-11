Tagli sui polsi, alcol e medicinali sul pavimento: 19enne salvata in extremis a Vietri

Dramma intorno alle 3 di questa mattina: i volontari della Croce Bianca di Vietri, G.C. e P.P. le loro iniziali, si sono attivati a seguito della richiesta di aiuto per una giovane "colpita da un malore", dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Guidati telefonicamente da un'amica della donna bisognosa di aiuto, i sanitari sono giunti in un vicolo di Vietri sul Mare, trovandosi dinanzi una situazione a dir poco agghiacciante. Dall'esterno dell'appartamento indicato, si intravedevano luci accese e della musica: nonostante il citofono e i tentativi di poter entrare, dall'interno della casa non vi era stata risposta. Per cui i volontari della Croce Bianca, aiutandosi con una scheda, sono riusciti ad aprire il cancello e ad accedere all'appartamento.

La scoperta

Una volta entrati, i sanitari hanno trovato la ragazza, 19enne, con i polsi tagliati e, sul pavimento, un mix di alcol e farmaci: ogni elemento emerso, dunque, fa ipotizzare il tentato suicidio della giovane. I due volontari della Croce Bianca hanno allertato il 112 ed hanno richiesto un'ambulanza medicalizzata. Ma, per evitare lunghe attese, vista la situazione, i sanitari, non senza difficoltà, sono riusciti a soccorrere la giovane e a portarla in codice rosso al presidio ospedaliero di Cava de' Tirreni, dove, ad attenderli, c'era l'equipe di pronto soccorso. Immediatamente, dunque, la 19enne, in gravissime condizioni, è stata intubata. Un plauso doveroso per i due volontari della Croce Bianca intervenuti che, con tenacia e caparbietà, hanno attuato ogni azione per salvare in extremis la giovane. Indagano, intanto, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del fatto: accertamenti in corso.