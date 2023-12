Termosifoni guasti all'Istituto comprensivo di Matierno, i genitori: "Se il Comune non provvede, i ragazzi restano a casa"

"E' da tre settimane che i termosifoni risultano spenti nella classe dei nostri figli. In altre aule dell'istituto comprensivo sono tiepidi, ma in ogni caso non riscaldano gli ambienti come dovrebbero. Nonostante i nostri solleciti al Comune e nonostante anche la dirigenza scolastica si sia attivata per chiedere il ripristino del corretto funzionamento dei riscaldamenti, ad oggi, presso la sede di Matierno del San Tommaso d'Aquino i nostri bambini si ammalano perchè sono costretti a seguire le lezioni al gelo".

Questo lo sfogo di un gruppo di genitori di alunni dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino: le mamme dei ragazzi fanno sapere che non manderanno più a scuola i loro figli se la situazione non dovesse migliorare. "E' impensabile far andare i nostri figli in classe per farli ammalare: non è possibile accettare questa assurdità, mentre il Comune continua a non provvedere", aggiunge un genitore. L'auspicio, dunque, è che possano essere immediatamente ripristinati i riscaldamenti all'I.C. San Tommaso d'Aquino, scongiurando ulteriori disagi ad alunni, docenti, personale scolastico e, conseguentemente, alle famiglie del quartiere.