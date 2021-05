Terremoto in Campania: scossa avvertita anche in provincia di Salerno

La terra ha tremato questa notte, in Campania. Il sisma, di magnitudo 1.2, è stato registrato anche in provincia di Salerno, in particolare San Gregorio Magno, e in altri Comuni della zona del cratere.

I dettagli

Non si registrano danni a cose o persone. La zona rilevata è 5 chilometri a Nord di San Gregorio Magno, con coordinate geografiche (latitudine e longitudine) 40.7, 15.4 ad una profondità di 15 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma. Una precedente scossa era stata già registrata a fine marzo.