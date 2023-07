Scossa di terremoto a Laviano: trema la terra anche a Battipaglia e Salerno

Scossa di terremoto, nel salernitano, questa mattina: un sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato a Laviano, ad una profondità di 15 km.

Le segnalazioni

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma: ad avvertirlo, numerosi cittadini di Battipaglia, scesi in strada per la paura. Giungono segnalazioni anche da Salerno, Cava e Scafati dove pure i cittadini hanno sentito la terra tremare. Non si registrano, tuttavia, danni a cose o persone.