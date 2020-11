L'arte per spiegare il terremoto: studenti di Oliveto Citra a lezione con Andy Wahrol

L'emergenza sanitaria per Coronavirus non ferma la comunità dell’istituto comprensivo “Sannazzaro” di Oliveto Citra. La scuola è vicina ai suoi studenti e propone attività on line per far conoscere agli alunni, attraverso l’arte di Andy Warhol, il terribile sisma del 1980.

I dettagli

Il terremoto scosse la Campania alle ore 19.34 de 23 novembre di 40 anni fa, devastò l'Irpinia, provocò morti e distruzione anche a Salerno e provincia. Fu di magnitudo 6,5-6,9 (scala Richter), durò circa 90 secondi con un ipocentro di circa 30 km di profondità, rase al suolo un'area di circa 17.000 km² che si estendeva dall´Irpinia al Vulture, tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Le giovani generazioni devono sapere, non possono dimenticare. La scuola, anche in queste ore di dura prova per l'emergenza sanitaria Covid, è in prima linea: istruisce, promuove la cultura e diffonde il ricordo. Il Dirigente Scolastico della "Sannazzaro", professoressa Maria Pappalardo, l’animatore digitale professoressa Liliana Festa e tutto il corpo docente hanno voluto promuovere, per questa ricorrenza, attività on line per far conoscere agli alunni, attraverso l’arte di Andy Warhol, quella terribile esperienza che interessò le nostre genti. Quello spaventoso sisma cancellò dalla carta geografica interi paesi e l’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” di Oliveto Citra, nonostante il periodo avverso e la DAD (didattica a distanza), ha voluto utilizzare le moderne strategie.