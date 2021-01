Terremoto nel Beneventano: scossa avvertita anche in provincia di Salerno

La terra ha tremato oggi nella tarda mattinata, in provincia di Benevento. E' accaduto poco dopo le 12.30: magnitudo 2.7, registrata a Frasso Telesino.

Provincia di Salerno

Le oscillazioni sono state avvertite anche nel Salernitano, in particolare in alcune località dell'Agro Nocerino Sarnese, a Bracigliano e Siano. Terremoto percepito anche nella Valle dell'Irno, a Mercato San Severino. Non si registrano danni a cose e persone.