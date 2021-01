Terremoto nel salernitano, due lievi scosse di terremoto a San Gregorio Magno

Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite questa mattina in provincia di Salerno. La Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato il primo sisma, magnitudo 2.3, a 4 km nord da San Gregorio Magno, mentre il secondo, magnitudo 2.4, a 4 km nordest dalla stessa località.

Il territorio

La zona non è nuova a eventi del genere, anzi, è fortemente sismica come tutto il territorio degli Alburni e del Vallo di Diano. Fortunatamente, comunque, non risultano danni a cose o persone.