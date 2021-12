Terza dose e Green Pass: le precisazioni dell'Asl Salerno, riapre il "Palasport" a Nocera

Alla luce dell’aumento di persone che si stanno recando nei centri vaccinali per l’attesa normativa sul green pass, l’Asl di Salerno chiarisce che l’anticipo a 5 mesi riguarda unicamente il termine entro il quale va fatta la terza dose: entro 5 mesi dalla seconda somministrazione. Non cambia, invece, assolutamente la durata della validità del green pass, che resta di 9 mesi. Dunque, chi vuole anticipare la vaccinazione per paura che gli scada in green pass dopo il 5° mese, non ha motivo di vaccinarsi in anticipo.

Terza dose per la scuola a Nocera

Dalle 15 di oggi riprenderanno le vaccinazioni anti covid al Palasport di Nocera Inferiore. Le vaccinazioni verranno eseguite su convocazione iniziando dal personale scolastico.Le sedute continueranno anche nelle giornate di giovedì e venerdì con accesso fino alle ore 19.00. Ulteriori sedute vaccinali saranno programmate in base alla disponibilità dei vaccini. Si rende noto, inoltre, che qualora dovessero risultare disponibili delle dosi, saranno messe a disposizione dei cittadini non convocati. Si ricorda infine che i punti vaccinali dell’ Umberto I sono aperti dalle 9 alle 13.