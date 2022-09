Effusioni in pubblico e presunti rifiuti da parte della donna: un agente si avvicina alla coppia e riceve una testata, un arresto

Avrebbe colpito con una testata un poliziotto nel corso dei festeggiamenti in onore di San Matteo a Salerno, nei pressi di via Roma. Secondo quanto riporta La Città, un agente sarebbe stato attirato dai sospetti comportamenti di una coppia che si stava scambiando delle effusioni: la donna sembrava divincolarsi dal compagno e così l’agente ha pensato di vederci chiaro su quanto stesse accadendo. Il fidanzato della donna però ha iniziato un diverbio con l’agente e poi gli ha dato una testata: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure del “Ruggi”, con una prognosi di 15 giorni.

La convalida

Di ieri, il giudizio per direttissima a carico del fidanzato della donna: il pm ha convalidato il fermo e poi ha liberato il 48enne.