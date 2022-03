Femminicidio a Pontecagnano: "Le aveva già buttato alcol e benzina addosso", la testimonianza choc

"Anna aveva paura: il suo ex le aveva già buttato alcol e benzina addosso tempo fa": agghiaccianti, le dichiarazioni della collega di Anna Borsa, la giovane del '92 freddata dal suo ex, A.E. le sue iniziali, ieri mattina, presso il salone di parrucchiere dove lavorava, in via Tevere, a Pontecagnano.

Il fatto

L'uomo si era introdotto nel negozio con la scusa di salutarla prima di un viaggio, ma, nell'ufficio dell'esercizio commerciale le ha tolto la vita esplondendo dei colpi di pistola e ferendola mortalmente alla testa. A fiondarsi nell'esercizio commerciale, il nuovo compagno della vittima, colpito alla spalla e ricoverato al Ruggi. Come è noto, lo stesso assassino, ora in manette, avrebbe tentato di uccidersi esplodendosi un colpo alla testa. Piantonato dalle forze dell'ordine, è stato ricoverato al Ruggi per un intervento chirurgico. E' accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Il cordoglio e gli interrogativi

Un fiume di messaggi di cordoglio per la morte della giovane del '92 che, dunque, secondo la testimonianza della collega avrebbe già subito minacce e maltrattamenti dall'ex che, ieri, le ha strappato la vita. Dolore ed interrogativi sulle denunce mai presentate dalla vittima, la quale, pur vivendo probabilmente angosce e dolori, aveva sempre preferito tacere, esponendosi così, inconsapevolmente, ad un rischio enorme che si è trasformato in un dramma irreversibile.