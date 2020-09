"The Life is On The Road": serata musicale a scopo benefico ai Barbuti, premio intitolato al direttore Caliulo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

The Life is On The Road: è questo il titolo della serata di beneficenza organizzata presso il Teatro dei Barbuti dal gruppo musicale The Insiders e dall'associazione Venite Libenter. "Il ricavato servirà a finanziare le nostre attività.- ha detto il presidente dell'associazione, Rossano Braca- Chi volesse contribuire alla raccolta anche senza il piacere di partecipare al concerto può donare con versamenti sul nostro: IBAN IT27W 03069 09606 1000 00151110". Sold out già annunciato per lo spettacolo.

Nel corso della serata, il ricordo del compianto direttore delle Politiche Sociali del Comune, Rosario Caliulo, alias il boss buono, faro insostituibile per innumerevoli salernitani e cittadini stranieri che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, a cui Venite Libenter ha inteso intitolare un premio da consegnare ad alcuni volontari per l'impegno sociale svolto nell'ultimo anno.