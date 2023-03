"Tifosi della provincia di Salerno diffamati": il Comune presenta querela

Il Comune di Pagani ha presentato una formale denuncia per diffamazione aggravata nei confronti di due poliziotti del commissariato di Sorrento, i quali, attraverso un post pubblico, avrebbero diffamato i tifosi della provincia di Salerno in occasione del match fra Sorrento e Paganese (ai tifosi ospiti è stata vietata la trasferta". “Ma vuoi vedere che forse senza i delinquenti anche lo stadio è bello?”: questo il post finito nell'occhio del ciclone.

Le parole del sindaco

"Anche questa - sottolinea il sindaco di Pagani De Prisco - è una forma di violenza, la tanto acclarata violenza che qualcuno vorrebbe appiccicare addosso ingiustamente a tutta la categoria di tifosi, che segue con passione la propria squadra. Non permetterò a nessuno, di qualunque grado e ruolo, di diffamare la nostra Città in nessun modo. Sono sicuro che anche le forze dell'ordine non lo permetteranno".