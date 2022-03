Evade i domiciliari per vedere la Paganese: nei guai 41enne

Ha evaso i domiciliari in cui era ristretto, a Pagani, per andare allo stadio e poter seguire la squadra del cuore, ma non l'ha passata liscia un tifoso di 41 anni.

L'accusa

Il tifoso della Paganese ora dovrà difendersi in tribunale dall’accusa di mancata presentazione all’obbligo di firma presso il commissariato di polizia di Nocera Inferiore. La sua passione calcistica, dunque, gli è costata caro.