Maxi schermo in piazza per Tivoli Calcio-Paganese Calcio: scatta il divieto di vendita di bevande in vetro

In vista della partita conclusiva del campionato Tivoli Calcio-Paganese Calcio, in programma per domenica 7 maggio l’amministrazione comunale, insieme alla Paganese, ha predisposto un maxischermo che sarà allestito all’ingresso del Palazzurro in Largo Mammì.

L’ordinanza

Poiché l’evento di domani coinvolgerà un numero notevole di persone, il sindaco Lello De Prisco ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita di alcolici e non alcolici in vetro. “Godiamoci l’evento. Portiamo alto il nome di Pagani. Forza Paganese” ha scritto su Facebook il primo cittadino.