"Ritrovamento straordinario". Così il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara e l'assessora ai Beni Culturali, Roberta D'Amico, a seguito del ritrovamento di una tomba riconducibile al IV/III secolo a.c presso un cantiere edile.

L'assessora

"Il nostro territorio continua a regalarci delle straordinarie rappresentazioni del passato. Sono assolutamente felice e orgogliosa del ritrovamento della "tomba del guerriero". Un altro tassello della meravigliosa storia che ci restituisce le radici della nostra Città. Mi preme ringraziare tutti coloro i quali da giorni, ed instancabilmente, si stanno dedicando allo studio del reperto ed auspico ulteriori scoperte in questo senso, tali da farci ricostruire sempre più dettagliatamente il passato della nostra comunità", ha dichiarato la delegata ai Beni Culturali Roberta D'Amico.

Il sindaco

"Sono emozionato nell'apprendere questa meravigliosa scoperta archeologica avvenuta nel nostro amato comune di Pontecagnano Faiano. È stata rinvenuta in queste ore una tomba a camera straordinariamente dipinta di grande importanza storica e culturale.

Ringrazio tutti gli archeologi per il lavoro svolto e Raffaella Bonaudo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, per la professionalità e la collaborazione dimostrata durante le delicate operazioni di scavo", ha infine affermato il sindaco Giuseppe Lanzara.