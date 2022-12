Tommasetti (Lega): "Popolo dei pendolari dimenticato da De Luca"

“L’azione intrapresa nelle ultime settimane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, è un segnale tangibile di vicinanza ed attenzione per il rilancio economico dell’intero Sud”. Parola del consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti, che commenta lo sblocco dei fondi a favore delle infrastrutture nel Mezzogiorno, tra cui il progetto sull’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

I pendolari

“Questa forte accelerazione sulla programmazione delle opere strategiche - aggiunge Tommasetti - è una prima significativa opportunità per lo sviluppo del nostro territorio. Non bisogna trascurare nessun territorio della provincia di Salerno, che merita attenzione anche per quanto concerne la mobilità, infatti, il popolo dei pendolari è stato completamente dimenticato dalla gestione De Luca”.