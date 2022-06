Topi e ragnatele, blitz dei Nas: chiuso negozio di prodotti etnici

Durante una serie di controlli, il comando carabinieri per la Tutela della Salute su tutto il territorio nazionale, svolta di concerto con il ministero della Salute, in provincia di Salerno, è stato chiuso un esercizio di vendita di alimenti etnici, rappresentato legalmente da un cittadino indiano.

Le irregolarità

Nel corso di una verifica ispettiva dei Nas sono state rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie come la presenza di escrementi di ratti sulle superfici di lavoro, sulla pavimentazione e sugli scaffali di esposizione dei prodotti alimentari in vendita. All'interno del locale sono state inoltre trovate rudimentali trappole per topi, ragnatele e sporco pregresso in tutti gli ambienti. Sequestrati 7,6 quintali di prodotti alimentari (farine, semola, riso, zucchero, spezie, succhi di pomodoro e patate), tra cui alcune confezioni rosicchiate da roditori. Il valore dei provvedimenti adottati ammonta a 200mila euro.