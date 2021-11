Topi morti in ospedale, a Eboli: chiuso il reparto di Malattie Infettive

Chiuso temporaneamente il reparto di malattie infettive del Maria Santissima Addolorata di Eboli, a causa del ritrovamento dei topi morti in ospedale. Bloccati i nuovi ricoveri, per mettere in sicurezza il reparto: sembra che i ratti siano penetrati dalle camere a pressione.

La reazione

Tanta amarezza e preoccupazione tra i degenti e non solo.