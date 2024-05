I Carabinieri di Torchiara hanno messo agli arresti domiciliari un uomo di 53 anni, imponendogli anche l'uso del braccialetto elettronico. L'uomo è accusato di aver ripetutamente minacciato e molestato la sua ex moglie, causandole paura e ansia.

La misura

Il provvedimento restrittivo, che vieta all'uomo di avvicinarsi all'ex moglie, è stato adottato dopo che la donna ha presentato una denuncia contro di lui per atti persecutori.