Lavori alla Torre Cardiologica: condannato il Ruggi, maxi-risarcimento ai Rainone

Un milione e 227mila euro di risarcimento, oltre agli interessi moratori e ad una rivalutazione monetaria, nonchè ai costi di consulenza tecnica d’ufficio e, ancora, a 29.533 euro di spese di giudizio. Come riporta La Città, è quanto dovrà pagare ai Rainone l'azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno: lo ha disposto la Prima sezione civile del Tribunale di Salerno.

I dettagli

Questo l’epilogo d’una causa lunga 13 anni, su un cantiere aperto nel 2003: all’epoca l’associazione temporanea d’impresa capeggiata da “Rcm Costruzioni” - ne facevano parte pure la “Cicalese Impianti” e la “Voto Group” - s’aggiudicò un appalto da 10,4 milioni di euro (con un importo d’opere originariamente pari a 7,5 milioni, poi, di variante in variante, ridotto a 7,3 e quindi risalito a 7,6) per i lavori alla torre cardiologica del “Ruggi”. L'ospedale di via San Leonardo, dunque, dovrà versare il maxi-risarcimento.