Torre cardiologica del Ruggi di Salerno, va via anche Cafarelli

Anche il dottor Francesco Cafarelli lascia la Torre cardiologica del Ruggi di Salerno. Dopo le dimissioni del primario di Cardiochirurgia d’urgenza Severino Iesu e dei suoi collaboratori Paolo Masiello e Generoso Mastrogiovanni, come riporta Il Mattino, lascia ora il presidio di via San Leonardo anche il medico che, insieme a Mario Miele, rappresentava un riferimento per il reparto.