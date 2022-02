Il dottor Torre "censurato" dall'Ordine, parla il medico paganese. E sul programma che lo ha definito No Vax: "Agirò per vie legali"

L’Ordine dei medici ha deciso di procedere nei miei confronti addebitandomi la sanzione della “censura” per alcune affermazioni deontologicamente scadenti che ho proferito nei mesi scorsi e per cui avevo già fatto ammenda. Mi fa piacere pensare che l’Ordine nella sua decisione abbia valutato, come contrappeso, l’opera finora svolta a favore degli ammalati in tempo di pandemia. In merito a tale decisione non rilascerò ulteriori commenti.

Lo ha detto il dottor Gerardo Torre, medico d'emergenza di Pagani finito sulle cronache nazionali per essere stato richiamato dall'Ordine dei Medici di Salerno, a seguito delle visite e delle cure domiciliari da lui prestate ai pazienti contagiati dell'intera Campania durante l'emergenza Covid, spingendosi oltre i protocolli vigenti e aiutando migliaia di persone. Migliaia di persone che il 28 gennaio si sono riversate sul lungomare di Salerno per esprimergli vicinanza, proprio nel giorno della sua convocazione all'Ordine di via Santi Martiri. Di ieri, la decisione: Torre è stato sanzionato con la censura per alcune affermazioni in merito ai suoi colleghi della medicina territoriale non scesi in campo, come lui, a servizio dei pazienti ed anche per le sue osservazioni sul vaccino che, secondo il medico paganese, non avrebbe dovuto avere una modalità di somministrazione "dozzinale", ma mirata, attraverso la scesa in campo dei medici di base, i quali, conoscendo le esatte condizioni sanitarie dei propri assistiti, avrebbero dovuto valutarne o meno l'effettuazione. "Voglio solo ringraziare infinitamente la mia amica e referente avvocato Mariagrazia Cafisi, coadiuvata da mio figlio Eduardo Torre per il supporto e la professionalità spesi", aggiunge il dottor Torre dopo il responso dell'Ordine.

La precisazione

Punta invece il dito contro Zona Bianca, il programma di Rete4 che ieri sera "ha sottotitolato, parlando del sottoscritto, medico no Vax", scrive il medico paganese che annuncia di agire per vie legali e sceglie di evidenziare "per l’ennesima volta quelle che sono le mie tesi riguardo a tutta questa storia. Mi stanno addebitando il fatto che andando a curare le persone a casa in un certo senso io inviti gli indecisi a non vaccinarsi".

Il post del dottor Torre