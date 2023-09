Lutto a Torre Orsaia, domani l'ultimo saluto a Francesco Nappi

Saranno celebrati domani (sabato 23 settembre), alle ore 9.30, i funerali di Francesco Nappi, l’87enne di Torre Orsaia che, ieri, è stato trovato moto in una zona agricola di Caselle in Pittari, dove si era recato per fare benzina alla sua auto. La cerimonia religiosa sarà celebrata nella cappella del cimitero di Torre Orsaia.

Le indagini

Intanto, questa mattina, il medico legale ha effettuato l’esame esterno sul cadavere presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri. L’uomo – secondo una ricostruzione – sarebbe caduto da una recinzione mentre cercava aiuto dopo che la sua auto si era impantanata in una strada. Dolore.