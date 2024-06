Lavori a Torrione Alto, scatta la sospensione idrica: l'elenco delle strade

Disagi in vista per i residenti del quartiere Torrione Alto di Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 14 giugno dalle ore 9 alle 17 salvo imprevisti. Le strade coinvolte sono: via Roberto Virtuoso; via Casarse; via Palestro; via Gaetano Quagliariello (da incrocio via Sabato De Vita a incrocio via Nicola Granati); Piazza Vincenzo De Crescenzo; via Domenico Romagnano; via Sabato De Vita.

L'avviso: