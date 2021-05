Scende dall'auto e attiva l'estintore contro i passanti: panico a Torrione

Il fatto è stato registrato ieri sera in via Posidonia: ecco cosa ci hanno raccontato i lettori

Attimi di tensione, ieri sera, in via Posidonia, a Torrione. Come ci segnalano alcuni lettori, un automobilista è sceso dalla sua vettura nei pressi di un bar ed ha iniziato ad attivare un estintore spruzzando polvere su tutti i passanti. Dopo un fuggi-fuggi generale, l'uomo è tornato in auto ed si è allontanato.

Le indagini

Sul posto, sono giunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.