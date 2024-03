Si stacca pezzo di calcinaccio da un balcone: uomo finisce al Ruggi

Paura, oggi, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove un uomo è stato colpito alla testa da un pezzo di intonaco che, all’improvviso, si è staccato dal balcone di un condominio situato in via XX Settembre.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona dov’è stato medicato dal personale sanitario. Fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Intanto, nella zona, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.