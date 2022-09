Colta da malore in mare: soccorsa 60enne ucraina a Torrione

Paura, questa mattina, sulla spiaggia libera di Torrione situata di fronte alla chiesa “Santa Maria ad Martyres”, dove una 60enne ucraina, mentre stava facendo il bagno in mare, è stata colpita da un improvviso malore ed ha iniziato ad ingerire molta acqua.

I soccorsi

A soccorrerla, per primi, gli altri bagnanti presenti sull’arenile. Poi sono giunti i sanitari del 118 che, in pochissimo tempo, sono riusciti a trarla in salvo e a farle riprendere i sensi. Successivamente, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, ma non sarebbe in pericolo di vita.