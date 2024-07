Lavori nel quartiere di Torrione: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti nel quartiere di Torrione. Per eseguire i lavori programmati sulla rete idrica, relativi all’appalto in epigrafe, sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 12, salvo imprevisti, in diverse strade.

L’elenco

Le strade che saranno coinvolte sono: