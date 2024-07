Lavori a Torrione, scatta la sospensione idrica per 5 ore: le strade

Per eseguire i lavori programmati relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarò sospesa l’erogazione idrica lunedì 22 luglio dalle ore 8 alle 13 salvo imprevisti. Le strade coinvolte sono: Via Casarse, Via G. Martuscelli, Via Tenente Ugo Stanzione, Via Pietro del Pezzo (tratto compreso tra Via Giovanni Plateario e Via Martuscelli.

L'avviso di Salerno Sistemi: