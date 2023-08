Comunità energetica a Tortorella: pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse

Il Comune di Tortorella ha avviato una ricognizione preliminare per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per costituire una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale, un percorso volto alla istituzione di una o più comunità energetiche aventi come obiettivi: vantaggi economici per i cittadini come il risparmio in bolletta e benefici per il territorio, nel settore ambiente mediante la riduzione delle emissioni inquinanti. Le CER (Comunità energetica rinnovabile) sono rappresentate da cittadini, attività commerciali, imprese, enti territoriali e autorità locali che possono unirsi per produrre e condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, formando una comunità energetica.

L'obiettivo

Dal punto di vista ambientale, l'istituzione della Comunità Energetica Rinnovabile mira a ridurre l'impatto ambientale sul territorio comunale, promuovendo l'uso di energie pulite e sostenibili, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici e migliorando la qualità dell'aria per tutti i residenti. Per coinvolgere attivamente la cittadinanza, spiegare di cosa si tratta e raccogliere manifestazioni di interesse per aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile, il Comune di Tortorella ha convocato una riunione aperta al pubblico per venerdì 4 agosto alle ore 12 presso l'Aula Consiliare in Piazza Scipione Rovito. Durante l'incontro, saranno fornite informazioni, chiarimenti e indicazioni utili per chiunque sia interessato ad aderire alla CER.