Il camion dei lavori percorre via Nizza in controsenso: traffico in tilt

Caos e proteste, questa mattina, in zona stadio Vestuti: gli automobilisti sono rimasti intrappolati, bloccati da un camion dell'azienda impegnata nei lavori del trincerone Est. Il camion, infatti, non ha percorso via Conforti in discesa per raggiungere via Dalmazia (e quindi rispettando la viabilità ordinaria) ma ha percorso via Conforti in senso contrario. L'autista ha poi raggiunto sempre controsenso via Nizza cercando una improvvisata scorciatoia. La singolare e azzardata manovra ha bloccato la marcia delle auto dirette verso piazza Casalbore.

I dettagli

Il cantiere da raggiungere era quello del trincerone Est, all'altezza di piazza Falcone e Borsellino. Per raggiungere la "meta", gli operai hanno utilizzato una metodologia che probabilmente era necessaria ma non hanno provveduto in precedenza a regolare il traffico veicolare. Conseguenze inevitabili: gli operai sono diventati vigili urbani improvvisati, nel frastuono dei clacson e tra le proteste degli automobilisti. Il disagio è durato per oltre 30 minuti, poi la situazione è ritornata alla normalità.