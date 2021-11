Commemorazione dei defunti a Salerno: funziona bene il piano traffico disposto dal Comune

Sono tantissimi i salernitani che, in queste ore, stanno raggiungendo il cimitero di Brignano per una preghiera sulla tomba dei propri defunti. Regge il piano traffico disposto dal Comune di Salerno per evitare ingorghi.

I dettagli

Si registra solo qualche rallentamento in direzione centro, verso via Irno. Fluido e scorrevole, invece, il transito delle auto dirette verso il cimitero. Dalle ore 7 e fino a 30 minuti dopo la chiusura dei cancelli prevista per le 18.30 dei giorni 1 e 2 novembre, è stato disposto il senso unico di circolazione con direzione di marcia dal basso verso l'alto, in via Brignano Inferiore dal civico 1 al civico 61, nonchè anche in via Irno con direzione centro-periferia tra il ponte Rouen e il ponte Mattiucci. Ai veicoli che circolano su via Irno, provenienti da Fratte, in direzione centro, sarà fatto obbligo di svoltare a destra una volta giunti sul ponte Mattiucci. Inoltre, fino al 2 novembre, dalle ore 7 alle 19, vige il divieto di sosta con rimozione forzata in via Brignano Inferiore tra il civico 1 e civico 61 ambo i lati della carreggiata ed in via Sant'Alfonso Maria dei Liguori nel tratto del passaggio a livello, su via Irno, su entrambi i lati tra via Brignano 61 e il piazzale antistante l'ingresso dello stabilimento Antiche Fornaci D'Agostino e, ancora, su ambo i lati del tratto compreso tra il piazzale antistante lo stabilimento e il 2° cancello del cimitero. Poi, sul tratto adiacente il cancello principlae di via Santa Maria dei Liguori è istituito il parcheggio per i soli mezzi dele Forze Armate, della Polizia e del Pronto Soccorso.