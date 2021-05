Traffico e code sul raccordo Salerno-Avellino, all'altezza di Baronissi

Tanti i lettori che questa mattina ci stanno segnalando rallentamenti e code: maggiori disagi si registrano in direzione Avellino, in particolare allo svincolo di Baronissi

Traffico intenso sul raccordo tra Fisciano e Avellino, per via dei lavori in corso. Tanti i lettori che questa mattina ci stanno segnalando rallentamenti e code: maggiori disagi si registrano in direzione Avellino, in particolare allo svincolo di Baronissi.

L'avviso

Sul posto, anche la Polstrada per invitare gli automobilisti a prestare attenzione, onde evitare possibili incidenti.