Traffico e code nel salernitano, week-end "bollente" per chi viaggia

Week end da bollino rosso nel salernitano: lunghe code sulla Cilentana, nonchè alla barriera di Mercato San Severino verso sud e anche sulla Napoli – Salerno. File di vetture pure in direzione Costiera Amalfitana: nervi a fior di pelle per gli automobilisti in viaggio, in questa domenica.

Le raccomandazioni

Come è noto, queste giornate sono caratterizzate anche da ondate di calore: la Protezione Civile della Campania ha raccomandato di evitare di uscire tra le 11 e le 18, per non esporsi a rischi connessi alle altissime temperature previste. Si raccomanda prudenza, pertanto, anche negli spostamenti.