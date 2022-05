Traffico in tilt dalla Costiera al Cilento: primo maggio di code e caos nel salernitano

Attese infinite sotto il sole, per gli automobilisti, in questo primo maggio, nel salernitano. Le code più lunghe sono state registrate in Costiera verso Salerno città: complice il bel sole, in tanti hanno deciso di spostarsi in occasione della festa del lavoro.

Il traffico

Non migliore la situazione sulla Cilentana, dove anche emergono significativi rallentamenti in direzione Salerno. Si raccomanda prudenza al volante, visto l'afflusso di auto che probabilmente caratterizzerà anche la serata.