Luci d'Artista: code e disagi a Salerno, traffico paralizzato ovunque

Da via Demetrio Moscato, a via Pio XI fino in centro: completamente paralizzato, nella serata di oggi, 26 dicembre, il traffico, a Salerno. Diversi lettori ci hanno raccontato di aver impiegato circa 45 minuti da via Irno al viadotto Gatto.

Code di auto anche sull'A2, in direzione Napoli: disagi e infinite attese, dunque, per chi è al volante, a causa delle innumerevoli presenze in città legate ai visitatori di Luci d'Artista. In difficoltà, proprio a causa del serpentone di auto, i mezzi di soccorso che, imbottigliati, fanno fatica ad operare e a rispondere alle richieste di aiuto. E' evidente come il piano traffico necessiti di urgenti provvedimenti, al fine di scongiurare conseguenze peggiori.