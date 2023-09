Calca nei pressi della Cattedrale: auto della Municipale bloccata tra la folla

Auto della Municipale bloccata tra la folla, nei pressi della Cattedrale di Salerno, in serata, durante la benedizione finale dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza Andrea Bellandi, a conclusione della processione in onore del Santo Patrono Matteo. La vettura di servizio, infatti, ha imboccato la salita che dal Duomo conduce in via Romualdo II Guarna, ma, il bagno di folla ha costretto gli agenti a bloccarsi. Traffico in tilt in diverse strade del centro, intanto, durante la processione, con disagi non di poco conto per chi era alla guida.