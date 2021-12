Traffico internazionale di droga, sgominata una banda: arresti anche nel salernitano

Un'associazione di trafficanti di droga attiva tra l'Albania e la Toscana, composta da cittadini italiani e albanesi, in grado di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di cocaina e hashish provenienti rispettivamente dal Sudamerica e dal Nordafrica. E' quanto scoperto dalle indagini eseguite dal Gico della Guardia di Finanza di Napoli e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, scattate a seguito dei sequestri di oltre 17 tonnellate di hashish e anfetamine eseguiti nel porto di Salerno nel giugno 2020.

L'operazione

I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli e Salerno hanno eseguito, tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e Varese, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 11 persone, di cui 9 gravemente indiziate di appartenere all'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La misura cautelare fa seguito al provvedimento di fermo, emesso lo scorso novembre a carico di 8 dei destinatari dell'ordinanza eseguita oggi, per il concreto pericolo che gli stessi potessero darsi alla fuga. Nella circostanza, i gip di Busto Arsizio, Novara e Pistoia, territorialmente competenti in relazione ai luoghi in cui è stato eseguito il fermo, hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dichiarando contestualmente la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria partenopea