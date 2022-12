Rete di spaccio a Salerno e provincia: in carcere anche l'indagato che si trovava in Spagna

È tornato in Italia dalla Spagna, consegnandosi alle forze dell’ordine A.M., accusato di essere il referente dello spaccio di droga nella piazza di Agropoli. L'uomo, appartenente al gruppo capeggiato da Aniello Romano, era ricercato perchè destinatario di una ordinanza cautelare, nell'ambito dei 20 arresti disposti in un'operazione antidroga scattata nei giorni scorsi in provincia.

I poliziotti lo hanno dunque condotto presso la casa circondariale di Fuorni.