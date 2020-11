Traffico di droga tra Pagani e la Sicilia, 5 arresti: il blitz della Finanza

Alle prime ore del mattino la Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito una misura cautelare emessa dal gip nei confronti di cinque indagati ritenuti responsabili di aver alimentato una rete di spaccio nell'area del Vittoriese. Sono state effettuate 12 perquisizioni domiciliari in diverse località delle province di Ragusa, Napoli e Salerno nei confronti di altri indagati e di alcuni acquirenti abituali.

L’operazione

Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Ragusa e durate circa otto mesi, sono stati sequestrati in diversi interventi oltre 105 chili di marijuana e 15 di hashish. Tra gli episodi analizzati dai militari anche un tentativo di rifornimento di droga grazie a collegamenti con organizzazioni campane gravitanti sul mercato ortofrutticolo di Pagani, bloccato con il sequestro del carico al momento dello sbarco al porto di Messina. In totale sono state denunciate 18 persone ritenute a vario titolo coinvolte nello spaccio. I dettagli dell'operazione, denominata “Smart Truck”, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 12 presso la Sala Polifunzionale del Comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa.