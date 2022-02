Lavori a Fratte: scatta il divieto di transito, code e caos

Traffico e caos a Fratte, a causa dei lavori urgenti di riparazione di un collettore fognario, da parte di Salerno Sistemi. Stamattina, dunque, è scattato il divieto di transito – sino al termine dei lavori previsto entro le ore 24 dell'8 febbraio – per tutti i veicoli su Via Cristoforo Capone (tratto compreso tra i civici 47 e 59).

I percorsi

Per i veicoli provenienti da via lrno è fatto obbligo di svolta in via Carlo Gatti o di raggiungere la rotatoria di Piazza Medaglie d’Oro per l’inversione di marcia. Il traffico veicolare in uscita da Fratte, giunto in Piazza Matteo Galdi dovrà imboccare via Nicola Fiore o Via Pomponio Leto per raggiungere via Antonio Gramsci.