Traffico internazionale di stupefacenti: 72enne salernitano in carcere

Un 72enne di Cava de’ Tirreni è stato arrestato nella mattinata di ieri a Pompei dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo dovrà scontare una pena di 21 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti.

La pena

Il 72enne è stato rintracciato al termine di una serie di pedinamenti dei familiari dopo essersi reso irreperibile dal 2017 al fine di sfuggire alla condanna della Corte di Appello di Napoli per aver promosso e organizzato, dal 2006 al 2009, un’associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti. Dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, era emerso che il sodalizio criminale, di cui facevano parte a vario titolo altre 47 persone, approvvigionava dall’Albania per smerciali in Campania ingenti quantitativi di ketamina, olio di hashish, nonché di un potente medicinale veterinario, denominato Boostin-S, somministrato senza alcuna sorveglianza ad allevatori bufalini affinché incrementassero la produzione di latte. Il 72enne è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.