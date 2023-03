Lavori, restringimenti e traffico in Costiera, l'appello di Gagliano: "Urge intervenire"

“Alla vigilia della Domenica delle Palme ed a soli 10 giorni dalla Santa Pasqua percorrere la S.S. 163 Amalfitana è già impresa assai ardua. Fra semafori, interruzioni e restringimenti di carreggiata dovuti a lavori in corso, il traffico è in molti orari paralizzato". Lo denuncia Salvatore Gagliano, imprenditore turistico e presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana. "L'augurio - continua Gagliano - è che dal prossimo 3 aprile, data in cui è prevista la presenza degli ausiliari del traffico, possa esserci un miglioramento della circolazione sulla strada Costiera Amalfitana”.

Le criticità

Gagliano poi racconta che, ad esempio, oggi un autobus ha completamente bloccato la circolazione in località Marmorata, a pochi metri dal bivio che porta a Ravello, già alle 7 di mattina. La preoccupazione maggiore è il prossimo passaggio in Costiera di una tappa del Giro d'Italia. “Bisognerà provvedere ad asfaltare numerosi tratti di strada, cosa che fino ad oggi non è stata fatta, per cui è facile prevedere che l'inizio di questi lavori avverrà in concomitanza dell'arrivo di importanti flussi di turisti. In previsione di questo sono quanto mai necessari degli interventi radicali, perché crediamo che il solo provvedimento delle targhe alterne non è sufficiente ad arginare il problema della regolamentazione del traffico lungo i 36 km. di costa. Tutti conosciamo bene quali sono i punti più critici da monitorare: Cetara, il tratto di strada che divide i Comuni di Maiori e Minori, il bivio di Ravello ed i centri abitati. Solo a Praiano ci sono attualmente 2 semafori, di cui uno non funzionante. Il ripristino di una circolazione ordinata è presupposto essenziale per permettere ai turisti una sana fruizione del nostro territorio, ai lavoratori ed agli operatori turistici di poter affrontare serenamente una stagione estiva che si prospetta entusiasmante” conclude Gagliano.