Lavori per il Masso della Signora: chiusure notturne sulla Tangenziale di Salerno

Disagi in vista, per gli automobilisti, nel salernitano, per l’avanzamento dei lavori di efficientamento energetico degli impianti tecnologici della Galleria ‘Masso della Signora’, sulla Tangenziale di Salerno. Al via, infatti, limitazioni al transito in orario notturno compreso tre le 22 e le 6 del giorno successivo. Nel dettaglio, dal 21 al 24 settembre il tunnel sarà chiuso di notte in direzione di Fratte. La circolazione verrà deviata allo svincolo di Sala Abbagnano: tra il 24 ed il 26 settembre, invece, il tunnel sarà interdetto di notte in direzione di Pontecagnano. Inoltre, la circolazione verrà deviata su via Irno e Rione Petrosino.

Il piano traffico

All’approssimarsi delle aree di cantiere, vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Le attività di manutenzione programmata – per un valore complessivo d’investimento di circa 1 milione di euro – consistono nella installazione di un nuovo sistema di illuminazione e nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con tecnologia LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso delle lampade. Il tunnel verrà inoltre dotato di un sistema di telecontrollo da remoto (collegato con la Sala Operativa di Anas), di un nuovo impianto per la rilevazione degli incendi, di pannelli a messaggio variabile e di ulteriori segnali luminosi. L’intervento permetterà di elevare significativamente gli standard di sicurezza e percorribilità della galleria, oltre che di garantire un notevole risparmio di costi per l’energia.