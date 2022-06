Disagi lungo la statale 163 Amalfitana, a Minori: la Fit Cisl propone l'installazione di un semaforo

Chiedono l'installazione di un impianto semaforico sulla statale 163 Amalfitana, la Fit Cisl che riscontrano, come negli anni passati, notevoli disagi nella circolazione stradale lungo il tratto che attraversa il comune di Minori. Tale problematica inevitabilmente incide negativamente sulla regolarità del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Così, le segreterie regionali e provinciali del sindacato chiedono il semaforo per garantire la viabilità lungo la tratta che va dal civico 15 (nei pressi dell’attività Accomodation Rooms) sino al civico 65 (nei pressi dell’Hotel Europa).

Le Segreterie della Fit Cisl che riconoscono e apprezzano gli sforzi messi in atto dalla Prefettura e dalle Amministrazione locali (con utilizzo di personale ausiliario al traffico per la gestone dei flussi di traffico lungo la tratta), ad oggi invitano le Parti indicate in oggetto a valutare la soluzione proposta al fine di garantire maggiore sicurezza e una migliore ed ottimale gestione del traffico.

L’installazione di impianti semaforici, per alcuni periodi dell’anno in cui si registra un aumento dei flussi di traffico dovuti alla presenza di turisti sul territorio, ha portato ottimi risultati in varie zone dove si sono registrati minor traffico e ingorghi.