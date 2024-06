Traffico impazzito in autostrada e a Salerno, il Comune sollecita Anas: "Cantiere rimosso entro fine giugno"

A fronte dei disagi al traffico, il Comune di Salerno ha sollecitato Anas per risolvere le problematiche arrecate dalla presenza di un cantiere in autostrada che sarà rimosso per fine giugno. "Stamattina con il sindaco abbiamo sollecitato Anas per un intervento immediato per la rimozione del cantiere che causa da tempo il restringimento della carreggiata per l’installazione dei pannelli fonoassorbenti – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune, Rocco Galdi -. Ci hanno assicurato che sarà rimosso entro fine giugno, verificheremo come evolverà la situazione. Il black out in autostrada per gli incidenti ed i cantieri e la concomitanza con l’evento dell’Alzata del Panno della Madonna del Carmine ha determinato in città delle gravi difficoltà", ha concluso.